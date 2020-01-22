За покалеченного аниматором российского мальчика отель на Крите заплатит 500 тысяч евро

Мосгорсуд обязал владельца отеля на Крите, чей сотрудник покалечил мальчика из России, выплатить семье пострадавшего почти 500 тысяч евро. Семье пришлось ждать этого решения несколько лет.

Трагедия произошла в мае 2013 года в одном из отелей. Никита Онищенко, которому тогда было 11 лет, уличил местного аниматора в краже ноутбука и мобильного телефона и попросил вернуть их. Пообещав отдать вещи, голландец Сирино Шрайвер заманил ребенка на автостоянку, где хладнокровно более 20 раз ударил его ножом и оставил истекать кровью.

Мальчика удалось найти только через 6 часов. Врачи сумели спасти жизнь Никите, сделав сложную нейрохирургическую операцию. Однако он остался инвалидом — из-за повреждения спинного мозга он больше не может ходить.

Аниматор-садист в тот же день был арестован. Позже греческий суд признал его частично вменяемым (оказалось, что на своей родине в Голландии он был признан нетрудоспособным из-за аутизма) и приговорил к 11,5 годам заключения в психиатрическом учреждении. Однако в реальности отсидел он меньше половины срока: в апреле 2018 года журналисты программы "Вести" выяснили, что преступник уже вернулся в Голландию и работает в семейном ресторане своих родителей — продает мороженое детям.

Ни владельцы, ни управляющие сети отелей Mitsis, которые наняли психопата на работу, а потом отреклись от него, тогда никакой ответственности за произошедшее не понесли.

В 2014 году семья подавал иски к отелю и туроператору "Корал тревел", требуя взыскать 630 тысяч евро (в сумму вошли уже потраченные на тот момент 560 тысяч). Однако cyд взыскал тогда только 2,7 тысячи евро на лечение и моральный вред 1 миллиона рублей. В 2018 году Верховный cyд отправил дело на пересмотр. И вот теперь российской семье, наконец, удалось добиться компенсации.

Как рассказали "Интерфаксу" в Мосгорсуде, в пользу матери пострадавшего мальчика с акционерного общества туристических и гостиничных предприятий Паневропа А.О. должно быть взыскано 405 тысяч евро в качестве возмещения расходов на лечение и лекарства. Кроме того, 47 тысяч евро ответчик должен выплатить на юруслуги, почтовые расходы, услуги нотариуса и прочие расходы, 6 тысяч евро и 108 тысяч рублей — на транспортные расходы, 37 тысяч евро — на расходы на проживание.

Туроператор "Корал Тревел", организовавший поездку в этот отель, обязан выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей в виде штрафа за нарушение закона "О защите прав потребителей".