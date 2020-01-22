Бокс. Стали известны место и дата боя Бетербиева с Фаньлуном

Российский боксер Артур Бетербиев 28 марта 2020 года проведет обязательную защиту чемпионских титулов по версии IBF и WBC в поединке против представителя Китая Мэна Фаньлуна. Бой между ними состоится в канадском Квебеке.

Об этом сообщил официальный сайт IBF. Оба боксера до встречи между собой выиграли все поединки. На счету Бетербиева 15 побед в 15 боях. Все они завершились нокаутом. Фаньлун праздновал успех в 16 поединках из 16 (десять – нокаутом).

В последнем бою, который состоялся 19 октября в Филадельфии, Артур Бетербиев оказался сильнее украинского боксера Александра Гвоздика. Поединок завершился досрочной победой россиянина в десятом раунде.