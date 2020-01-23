ЦИК: нет ничего плохого, если голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будни

Руководитель российского Центризбиркома Элла Памфилова не против идеи провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в будний день, но отмечает, что нужно взвесить все "за" и "против".

Как передает "Интерфакс", об этом она проинформировала общественность на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Так она отреагировала на предложение члена рабочей группы, депутата Государственной думы от ЛДПР Ярослава Нилова о том, что можно было бы провести такое голосование в одну из сред апреля 2020 года.