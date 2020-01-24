Дальнобойщик убрал фуру с московской улицы, но теперь ему грозит штраф в 300 тысяч рублей

После разговора с полицейскими дальнобойщик, перегородивший фурой Бауманскую улицу, убрал грузовик, однако теперь мужчине грозит внушительный штраф.

По словам свидетелей происшествия, мужчина остановил движение на улице в знак протеста, поскольку ему нечем кормить семерых своих детей из-за задержки зарплаты работодателем.

По информации "Москва.ру", был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Умышленное создание помех в дорожном движении", причем полицейские оформили документы на юридическое лицо.



Такое правонарушение физических лиц может им обойтись в 5-10 тысяч рублей, для юридических же штраф составляет 300 тысяч.