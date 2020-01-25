Жители Казахстана помешали китайским студентам, готовившимся к Новому году

Очевидцы запечатлели произошедший на днях конфликт между несколькими жителями Алма-Аты и группой китайских студентов.

Судя по кадрам, прохожие выразили возмущение тем, что учащиеся передвигались по улице с фигурой дракона – традиционным атрибутом китайского Нового года.

Горожане в агрессивной форме высказали свое недовольство этим фактом, и дело едва не дошло до драки.

Как сообщают местные СМИ, инцидентом уже заинтересовались в полиции. В настоящее время стражи порядка проводят проверку и устанавливают участников и очевидцев противостояния.