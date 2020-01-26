В Алуште обрушившийся дом утащил за собой экскаватор. Видео

Очевидец снял на камеру смартфона пошедший не по плану демонтаж конструкций старого дома в Алуште.

На днях экскаватор расправлялся с остатками строения, пошедшего под снос. Во время финальной части работ машинист экскаватора не успел убрать манипулятор, попавший под рухнувшее строение.

Обломки дома буквально утянули за собой тяжелую машину.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.