На видео попал конфликт со стрельбой во дворе жилого дома в Нижневартовске

В ночь на воскресенье, 26 января, на улице Омской в Нижневартовске произошла массовая драка, один из участников которой открыл огонь из автомата.

Камеры наблюдения запечатлели кулачный поединок между двумя группами мужчин и момент стрельбы.

На произошедшее отреагировали в полиции, однако наряды, прибывшие на место противостояния, не сумели обнаружить никого из его участников.

Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по ХМАО, правоохранители установили личность стрелка – им оказался местный житель 1988 года рождения. По предварительным данным, озвученным стражами порядка, им использовался охолощенный автомат.

В настоящее время полицейские ведут поиски мужчины, который в перспективе может стать фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".