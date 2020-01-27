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Послание Федеральному Собранию 6 минут назад

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27 января 202017:08

Путин обновил состав президиума Госсовета

EPA

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.

Госсовет — совещательный орган, который содействует реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, поясняет ТАСС. В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя.

Президиум также анализирует планы работы Госсовета и его решения.

В президентском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил вопрос об определении статуса Государственного совета и внесения его в российскую Конституцию.

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