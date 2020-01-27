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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 35 минут назад

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27 января 202018:11

Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет

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Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году). Воздушный узел связи и ретранслятор E-11A, созданный на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express, упал в контролируемом талибами уезде Дих-Як.

Самолет дислоцировался в Кандагаре, сообщает ТАСС. Число жертв крушения неизвестно, однако отмечается, что среди погибших было несколько офицеров Центрального разведывательного управления. По предварительной информации, на борту следовавшего из Герата в Нью-Дели самолета находились до 110 человек. Представители "Талибан" утверждают, что сбили американский военный самолет.

Они опубликовали видео в места падения. На нем сняты минимум двое погибших. На обломках самолета на видео хорошо различим опознавательный знак военно-воздушных сил США. ЦРУ данные о погибших не комментирует.

Ранее губернатора провинции Газни заявил, что крушение в провинции потерпел пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines. Авиакомпания потерю своего самолета опровергла.

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