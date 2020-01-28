Сумасшедший поляк напал с дорожным знаком на российскую фуру

В польском городе Стшельце-Краеньске мужчина вооружился дорожным знаком и напал на фуру с гражданами России с криками: "Это мой город! Я тут главный!"

К приезду полицейских кабина грузовика была повреждена в нескольких местах. Нарушитель был задержан и, после установления личности, отправлен в психиатрическую больницу. Водитель и пассажир фуры не пострадали.

Вскоре выяснилось, что это были не единственные приключения неадекватного поляка: за пару часов до нападения на фуру, мужчина угнал автомобиль и пытался бесплатно его заправить.