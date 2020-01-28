"Дать вам жизнь, какой не было у меня": отец брошенных в аэропорту детей объяснил свой мотив

Мужчина, бросивший своих детей в Шереметьеве, явился с повинной в Следственный комитет Батайска. Перед объективом он извинился перед своими детьми и пообещал вернуться за ними.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту, зная, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, — рассказал отец и объяснил свой мотив — Чтобы дать вам жизнь, какой не было у меня".

Ранее он оставил своих детей в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. У мальчиков была при себе записка с просьбой отправить их в приют и жалобами на отсутствие работы и денег.