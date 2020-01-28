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28 января 202015:45

Патриарх выступил в Совете Федерации против абортов и суррогатного материнства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за существенное ограничение абортов в России.

Предстоятель РПЦ выступил на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. По его словам, огромные просторы страны и ее развитие требуют большого количества людей", поэтому численность населения — одна из важнейших целей государства. Во время своего выступления он заявил, что в случае запрета абортов Россия сможет увеличить население на 10 миллионов человек.

"А потом по возрастающей — и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов", — уверен Патриарх.

По его мнению, это "легко решается, как говорится, влет, если мы сокращаем на порядок количество абортов".

Также глава РПЦ выступил против суррогатного материнства, которое эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми. Он напомнил, что эта процедура запрещена во многих странах.

"Суррогатная мать — та, которую эксплуатируют, но ведь не бесплатно, не из энтузиазма: она получает за это деньги, в конечном итоге продает своих детей. Я говорю резко, но именно так обстоит дело", — сказал он.

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