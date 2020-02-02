Умер знаменитый археолог Валентин Янин

Выдающийся археолог Валентин Янин умер в возрасте 90 лет в Москве, сообщила в Facebook его вдова Елена Рыбина.

Валентин Лаврентьевич Янин – член Российской академии наук. В сферу научных интересов выдающегося ученого входили: история (медиевистика), археология и источниковедение средневекового Новгорода, исследование берестяных грамот, а также нумизматики, сфрагистики и эпиграфики Древней Руси.