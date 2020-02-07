Москва не станет жертвовать Крымом ради Лондона

Москва не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, влиятельные британские деятели, говоря об улучшении отношений с Россией, выдвигают ряд условий – Москва должна вернуть Крым Киеву, уйти из Сирии и дать торжественное обещание, что на территории Соединенного Королевства не повторятся инциденты, подобные произошедшему со Скрипалями.

Келин подчеркнул, что за те два месяца, что он работает послом в Туманном Альбионе, говорить об улучшении двусторонних отношений не приходится. По его словам, напротив, начинает набирать силу антироссийская риторика в речах политиков и статьях журналистов.

Посол отметил, что тем не менее, есть сигналы и о том, что в Лондоне хотели бы перевернуть страницу и улучшить контакты с Москвой.

Келин напомнил, что не так давно в Берлине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон кратко встречался с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что переговоры прошли на конструктивном уровне.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль (до этого отсидевший несколько лет в РФ за измену в пользу Великобритании) и его дочь Юлия, прилетевшая накануне из Москвы навестить отца.

Официальный Лондон обвинил в отравлении Скрипалей РФ, утверждая, что было применено вещество А234 "Новичок". Россия категорически отрицает обвинения в свой адрес.