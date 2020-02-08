Очевидец снял на видео последствия погрома на юге Казахстана

В Сети появилось видео, снятое в селе Масанчи Жамбылской области Казахстана, где накануне, 7 февраля, произошла массовая драка, за которой последовали поджоги.

На кадрах видны многочисленные сгоревшие жилые дома и магазины, уничтоженные или поврежденные в ходе масштабных беспорядков. На улицах присутствуют сотрудники правоохранительных органов, патрулирующие территорию, пожарные разбираются с остаточными очагами возгораний.

Напомним, что несколько сотен человек устроили масштабные разборки в нескольких населенных пунктах в Кордайском районе неподалеку от границы с Киргизией.

Жертвами противостояния стали восемь человек, счет пострадавших идет на десятки. Сожжены десятки зданий и автомобилей.

Полицейским удалось задержать 47 человек, принимавших участие в беспорядках.

По версии властей, противостояние было спровоцировано бытовыми причинами.