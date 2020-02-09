9 февраля 202015:50

Утечка топлива и непонимание происходящего: подробности ЧП с "Боингом" "ЮТэйр"

Утечка топлива и непонимание происходящего: подробности ЧП с "Боингом" "ЮТэйр"

Следственный комитет на транспорте проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки "Боинга" компании "ЮТэйр" в аэропорту города Усинска. У самолета, летевшего из Москвы, возникли проблемы с шасси, он ударился хвостом о полосу и получил повреждения.

Лайнер развернуло на 90 градусов, но он остался в пределах полосы, и пожара на борту не возникло. Все пассажиры и члены экипажа живы, никто не пострадал. По одним данным, на борту находились 94 человека, по другим — 100. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Аэропорт Усинска временно закрыт до устранения последствий. Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

Подробности случившегося рассказал "России 24" один из пассажиров лайнера Александр Панин. По его словам, полет проходил штатно, и только перед самой посадкой самолет "начал отклоняться от горизонта, его немного пошатывало".

В ходе самой посадки произошел жесткий удар при соприкосновении с землей. Затем, когда самолет катился по полосе, было непонятно, почему он не останавливается, казалось, что скорость самолета не снижается.

"В конечном итоге перед окончанием полосы мы повернули вправо, чуть вышли за полосу и остановились. Никто из пассажиров не понимал, что происходит, все сидели на своих местах. Обратили внимание, что с правой стороны началась утечка топлива, было повреждено крыло. Буквально через минуту объявили об эвакуации через левую сторону, открылись все эвакуационные выходы, и все начали спускаться по трапам", — рассказал Александр.

Никакой паники, по его словам, не было — лишь небольшая давка при выходе. А через 2-3 минуты подъехали пожарные машины. Самолет, по его словам, не загорелся, тем не менее, пожарные приступили к заливанию топлива. Действия экипажа в данной ситуации, по мнению этого очевидца, были очень правильными и быстрыми.

По официальным данным, в результате ЧП никто не пострадал. По словам Александра Панина, у некоторых пассажиров есть незначительные ссадины. Сам он уже покинул аэропорт.

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