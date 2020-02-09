Озвучена причина случившегося с самолетом "ЮТэйр"

Причиной жесткой посадки пассажирского "Боинга" в аэропорту Усинска стал сильный порыв ветра, заявили в авиакомпании "ЮТэйр", которой принадлежит самолет. Что касается экипажа, то к нему вопросов нет — действовали профессионально. Лайнером управляли опытные пилоты. Налет у командира воздушного судна — 7 тысяч часов, передает телеканал "Россия 24".

По словам пресс-секретаря авиакомпании Utair Натальи Мелеховой, при посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию всех 94 пассажиров, пострадавших нет. В Усинск вылетели специалисты Utair для анализа полетной информации и определения причин случившегося.

"Боинг" авиакомпании "ЮТэйр" совершил жесткую посадку в аэропорту города Усинска в Коми. У самолета, летевшего из Москвы, возникли проблемы с шасси, он ударился хвостом о полосу и получил повреждения. Лайнер развернуло на 90 градусов, но он остался в пределах полосы, и пожара на борту не возникло. Все пассажиры и члены экипажа живы, по имеющимся данным, никто не пострадал.

По словам одного из пассажиров лайнера, Александра Панина, весь полет проходил штатно, но в ходе посадки произошел жесткий удар при соприкосновении с землей. Затем, когда самолет катился по полосе, было непонятно, почему он не останавливается.

Перед окончанием полосы самолет повернул вправо, немного вышел за полосу и остановился. Через минуту объявили об эвакуации через левую сторону, открылись эвакуационные выходы, пассажиры начали спускаться по трапам, рассказал он. Действия экипажа в данной ситуации, по мнению Панина, были очень правильными и быстрыми.