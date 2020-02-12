Коби Брайант и его 13-летняя дочь были похоронены 7 февраля

Американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь, погибшие при крушении вертолета, были похоронены в пятницу, 7 февраля. У легенды НБА осталась жена и три дочери.

Как сообщает The Los Angeles Times церемония похорон проходила в закрытом режиме. Спортсмен и его дочь похоронены в калифорнийском мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар.

Официальная церемония прощания с баскетболистом состоится в понедельник, 24 февраля, и пройдет на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Кобе в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф.