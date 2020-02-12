ЦРУ более полувека шпионило за 120 странами мира

ЦРУ более 50 лет шпионило за государствами при помощи швейцарского оборудования для передачи секретной информации. Это выяснили журналисты немецкой телекомпании ZDF и американской газеты The Washington Post. Пользовались этой криптосистемой порядка 120 стран мира.

Буква за буквой шифровали сообщения военные, шпионы и дипломаты во Вторую мировую, во время холодной войны и в XXI веке. Совершенствовались машины, механизмы, но одно оставалось постоянным – все ключи шифрования швейцарская компания-производитель неизменно передавала своим владельцам – ЦРУ и немецкой разведке.

Десятки стран от Мексики и Чили до Индонезии и Японии платили Швейцарии миллиарды за шифровальную технику и фактически за свои же деньги передавали свои секреты американцам и немцам. Поверили в нейтралитет швейцарцев даже Иран и Ливия.

"Каддафи, обладая достаточно хорошими финансовыми ресурсами, всегда закупал хорошую технику, чтобы шифровать все переговоры. И его линии практически все были защищены", — говорит член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

По крайне мере в защищенность своей переписки верил Муамар Каддафи. Вот фотография с переговоров Джимми Картера и египетского президента Анвара Садата. Уехав из Белого Дома, Садат тут же отправил шифровку в Каир. Считаные часы и содержание секретного послания – на столе у американского лидера.

Картер, видимо, так дорожил этой системой, что даже не сказал о ней родному брату. Разведка перехватила то, что не должна была. Стало известно, что Билл Картер – брат Джимми – получал миллионные платежи от Каддафи. Дело в итоге замяли.

По некоторым данным, системой Crypto или аналогичной пользовались даже в 2011 году. "Когда была проведена операция по ликвидации Бен Ладена. Эта опера была проведена в чужом государстве Пакистане. И поверьте мне — проникнуть в Пакистан невозможно без понимания ключей от их сетей", — отметил Судаков.

Не доверяли швейцарцам и не покупали их оборудование лишь две страны – СССР и Китай. В Москве и Пекине пользовались исключительно своим оборудованием.

"Мы брали все новое, что появлялось, технические новинки научные знания. Ясно, что занимались и разведкой в интересах совершенствования шифр школы. Но наши школы были и остаются лучшими в мире", — отметил депутат Госдумы, сотрудник Главного управления КГБ СССР (до 1991 года) Николай Рыжак.

Специалисты вспоминают, что десятки фирм, не только Crypto, пытались поставлять оборудование и нам. Но каждый раз на поверку оказывалось, что техника, которая должна хранить секреты, эти секреты раскрывает. "Мы прибегали к услугам ряда известным фирм. Как правило, все это было чревато. Мы обнаруживали соответствующие закладки. Причем отдельные носили дремлющий характер. И они начинали действовать в случае обострения обстановки", — сказал Рыжак.

Тем не менее, СССР вел секретную переписку со странами-клиентами швейцарской фирмы– с тем же Ираном, странами Латинской Америки и Африки. Делало ли это советские данные уязвимыми? Журналисты The Washington Post в своем новом расследование предполагают, что да. А вот российские криптографы уверены, что нет. Чтобы вести шифрованную переписку, специалисты на двух концах должны пользоваться оборудованием одного и того же производителя.

"Ситуация когда на одной стороне линии стоит советская техника, а на другой стороне линии в качестве приемной стоит техника производства Crypto — невозможна. Представить себе чтобы ключи, которые вырабатываются советской стороной, загружались в машину, не доверенную и произведенную неизвестно кем — весьма маловероятно. Скорее всего, это фантазии журналистов The Washington Post", — сказал генеральный директор НПК "Криптонит" Вартан Хачатуров.

Впрочем, даже в этой ситуации ряд американских журналистов делают вывод, что виноваты в тотальной слежке – не США, а русские. Почему? Да потому что лучшие математики и криптографы – именно из России. Даже основатель компании Crypto и изобретатель их первой машины – Борис Хейглин родился в нашей стране. Из России и его партнер Уильям Фридман. А значит, пишут американцы, шифрование в крови у русских, а в ЦРУ этим лишь умело пользуются.