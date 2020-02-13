В подмосковном ТЦ произошла потасовка с охраной из-за закрытого чемодана

В торговом центре, расположенном в Люберцах, в среду, 12 февраля, охранник напал на женщину, отказавшуюся показать содержимое своего чемодана.

Очевидец снял на видео развязку инцидента и рассказал, что застал момент, как охранник вырывал чемодан у посетительницы магазина, после чего она упала, вцепившись в свою поклажу.

По словам свидетелей происшествия, охранник с такой силой дергал за ручку, что умудрился разбить себе лоб. Противоборствующих разняли покупатели и сотрудники торгового центра, после чего произошла словесная перепалка.

Охранники предложили дождаться полицию, однако женщина с чемоданом сообщила, что очень устала и, вновь попытавшись вырвать свою кладь, махнула рукой и ушла, сказав, что вернется за своими вещами через пару часов, после того, как отдохнет.

Сотрудники торгового центра отволокли отвоеванное имущество в сторону, и любопытствующие очевидцы разошлись. Информация о том, вернулась ли женщина за своим чемоданом, не поступала.