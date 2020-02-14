Безногой девушке ежедневно требуется помощь для выхода со станции в Марьине

Маршрут девушки в инвалидном кресле с московской станции Перерва по улице Иловайской попал на видео: опубликованные кадры демонстрируют, что безногий человек не может проделать весь путь самостоятельно.

По словам автора видео, он вместе с другими прохожими часто помогает девушке без ног выбираться со станции МЦД, поскольку приезжает с ней в Москву на одной электричке. Трудности у нее возникают практически сразу: преодолеть узкий для инвалидной коляски пандус, установленный на лестнице, практически невозможно — спуск слишком крутой.

На улицу Иловайскую девушке приходится ехать по горке с сильным наклоном, после чего ее встречает Южный тоннель, где для пешеходов устроен узкий почти стометровый проход, в котором непросто разминуться и здоровым людям, а в случае появления детских колясок или велосипедистов разойтись бывает и вовсе невозможно, приходится пятиться.

"Недавно повесили фонари, спасибо большое!" — иронично отметил голос за кадром во время поездки по тоннелю, проходящему под железнодорожными путями.

После него путешественнице предстоит подъем по очередному крутому пандусу. Девушка даже делала попытку забраться без помощи посторонних, однако потерпела неудачу.

Автор видео отмечает, что этот маршрут, местами непростой и для обычных пешеходов, девушка в инвалидной коляске совершает ежедневно.