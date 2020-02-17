Целебные свойства зеленого чая для женской груди нашли подтверждение

Противораковый эффект зеленого чая выявили китайские ученые. Они проанализировали 16 исследований по поиску связей между развитием онкологии и разными растительными ингредиентами. Китайские исследователи выявили интересную связь: низкий риск развития рака груди имели те женщины, кто продолжительное время пили зеленый чай и пили его много.

Впрочем, авторы анализа сразу же предостерегают от того, чтобы считать зеленый чай панацеей или альтернативой обычному лечению опухолевых заболеваний. К тому же, добавляет РИА Новости, специалисты до конца пока так и не знают, распространяется ли эффект зеленого чая на профилактику всех типов рака молочной железы или лишь на некоторые из них. Это могут прояснить только дальнейшие исследования.

Зато точно известно, что зеленый чай не оказывает заметного влияния на рак простаты, мочевого пузыря или желудка. Никаких закономерностей и связей потребления зеленого чая и этими заболеваниями выявлено не было.

Что же делает зеленый чай таким полезным для женщин? Оказалось, что это фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC). Этот органический полифенол обладает антиоксидантными свойствами. И к тому же блокирует фермент, необходимый раковым клеткам для роста. Этот фермент и останавливает рост опухоли.

Зеленый чай, как известно, хорошо влияет на кишечную микрофлору и помогает при похудении. Однако надо не забывать, что зеленый чай также содержит высокие концентрации кофеина: его избыточное потребление небезопасно при ряде определенных заболеваний, предупреждают ученые. Не случайно, что в Китае один из самых низких в мире показателей заболеваемости раком молочной железы.

Большая часть исследований, на которые опирались китайские ученые, также проводились в Азии. Здесь нормой считается потребление до десяти чашек зеленого чая в день. Видимо, поэтому переносить зеркально результаты этого исследования на европейцев или американцев не стоит.

Ранее ученые восхваляли зеленый чай за то, что он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Зеленый чай не только снижает риск развития ожирения, омолаживает, помогает бороться с бессонницей и улучшает память, но и препятствует формированию холестериновых бляшек в сосудах.