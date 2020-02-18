Сенатор Пушков назвал слова главы МИД Украины дешевой пропагандой

Российский сенатор Алексей Пушков назвал дешевой пропагандой слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию ожидает война.

Ранее Пристайко интервью пражскому еженедельнику Respekt заявил, что если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине. При этом Пристайко оговорился, что все еще надеется, что ошибается в своих прогнозах.

В ответ на такое заявление Алексей Пушков в Twitter написал, что чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на бывшего главу МИД Украины Павла Климкина.