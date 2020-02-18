"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент фатального инцидента, произошедшего днем в понедельник, 17 февраля, на станции Славянка Октябрьской железной дороги, расположенного в поселке Петро-Славянка Колпинского района Петербурга.

На записи видно, как мужчина попытался пересечь пути. При этом, за кадром слышна включенная звуковая сигнализации, извещавшая о приближении состава. Кроме того, можно наблюдать закрытий шлагбаум на переезде.

Пешеход успел выйти на рельсы и был сбит скоростным поездом "Сапсан". От удара тело мужчины отбросило в сторону, пострадавший скончался на месте.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры подтвердили факт ЧП и подчеркнули, что осуществляют надзор за проведением проверки и законностью решения, которое будет принято по ее результатам.