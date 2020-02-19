2 пункта из 13: Украина саботирует Минские соглашения

Вспомнить текст. Василий Небензя принес на Совбез ООН Минские договоренности по экземпляру для каждого из коллег, чтобы напомнить, что Киев далек от их исполнения. В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное российской делегацией. По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, из тринадцати пунктов Минских соглашений выполняются только два.

Российские дипломаты позаботились о том, чтобы перед каждым из участников заседания лежало по экземпляру Минских договоренностей. Ровно пять лет назад в этом же зале Совбез ООН принял резолюцию 2202, которая превратила комплекс мер в часть международного права обязательную к исполнению. Вот только из 13 пунктов худо-бедно реализованы только два. Остальные Украина саботирует, а Запад ее в этом покрывает.

"Минские соглашения – не трюк и не параллельная реальность, а единственная реальная надежда на мир, – подчеркнул Василий Небензя. – Только после их полной реализации Украина имеет шанс вернуть утраченное доверие жителей Донбасса, которых украинская власть в одночасье сделала жителями второй сорта, "сепаратистами" и чужаками в своей собственной стране".



Что скажут следом, Василий Небензя примерно представлял. Наш постпред заранее попросил коллег не обвинять Россию (она в Минских договоренностях даже не упомянута), а попытаться настроить Киев на диалог с Донецком и Луганском. Но представительница США хоть и сидела недалеко, а сделала вид, что не услышала.

"Мы призываем Россию незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, так как стороны могут продвинуться вперед с политическими мерами Минских соглашений, только когда существует безопасность на земле", — сказала и.о. заместителя представителя США при ООН Черит Норман Шале.

Под угрозу ее в очередной раз поставил Киев. День, на который назначили заседание, начался с обстрелов. Прикрывая отход диверсантов, украинская артиллерия ударила по населенным пунктам на западе ЛНР. В результате ответного огня погиб военнослужащий ВСУ. В лучших традициях наглядной агитации имени Порошенко, новый киевский постпред Кислица (у него дебют) прихватил в зал фотографию.

"22-летний Максим был убит сегодня пулями, поставленными из России. Ему было 22 года, Василий Алексеевич. Моему сыну примерно столько же", — показал фото заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"Это трагическое событие, но зачем вы этих мальчишек гоните туда на смерть, скажите, пожалуйста? – спросил Небензя. — Мы помним, как ваш уже бывший руководитель, господин Климкин, в этом зале, сидя на этом кресле, показывал фотографии погибшей несчастной девочки с вашей линии соприкосновения. Тогда я его попросил: "В следующий раз, когда вы будете в Совбезе, господин Климкин, принесите, пожалуйста фотографии мирных жителей, погибших от рук ВСУ на Донбассе". Это все трагедия. И эту трагедию надо прекращать".

Но Кислица, следующим своим приемом, чуть было не превратил ее в фарс. Начал не к месту цитировать Евтушенко.

"Я рад, что вы интересуетесь русской поэзией, но это неудивительно – все мы происходим из одной страны и, наверное, одни и те же строки учили в школе. Поправить хочу: "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат". Одну строчку пропустили", — указал Небензя.

Впрочем, это лирика. Но Небезня напомнил и о цифрах. И на Украине, и на Западе их тоже упускают из вида.

Кто соблюдает минские соглашения, а кто нет, понятно из отчетов ОБСЕ. К западу от линии разграничения (то есть с украинской стороны) до сих пор находятся 304 единицы тяжелой военной техники. К востоку — ноль. С декабря по февраль от обстрелов пострадали три населенных пункта в Донбассе и ни одного на подконтрольной Киеву территории.