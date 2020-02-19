Краснодар и Сочи - в лидерах списка городов с рекордным ростом цен на новое жилье

Краснодар и Сочи оказались в лидерах списка городов с рекордным ростом цен на новостройки. Эксперты зафиксировали здесь самую высокую среднюю стоимость квадратного метра за всю современную историю рынка, передают "Вести Сочи". Она составила 136 тысяч рублей.

В ряде крупных городов страны, среди которых Краснодар и Сочи, стоимость нового жилья выросла более чем на 38%. При этом цены продолжают расти, хотя и медленнее, чем ранее. В январе 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 0,3%.

Как считают специалисты, в России стоимость жилой недвижимости достигла исторического максимума. После кризисного периода в 2014 и 2015 годах спрос на квадратные метры вырос за счет снижения ставок по ипотеке. По прогнозам, в ближайшее время рост цен должен продолжиться. Цены на настройки могут увеличиться на 25%. Однако точная цифра будет зависеть от покупательской способности граждан.