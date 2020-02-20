Жена Дмитрия Диброва рассказала о состоянии мужа после микроинсульта

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии после госпитализации. По ее словам, муж сейчас отдыхает и восстанавливается, ему еще некоторое время придется побыть под наблюдением врачей. Чтобы он не скучал, она привезла ему музыкальный инструмент.

"Состояние Дмитрия стабильное, – написала жена телеведущего в Instagram. – Привезла мужу банджо, очень обрадовался".

Полина Диброва также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Как сообщалось 18 февраля, Дмитрий Дибров перенес микроинсульт. Его госпитализировали в столичную Боткинскую больницу из кинотеатра "Октябрь". Директор телеведущего Табриз Шахиди рассказал, что Диброву придется остаться в больнице на 7-10 дней. Он добавил, что шоумен чувствует себя удовлетворительно и находится в отдельной палате.