Бывшего помощника Дональда Трампа приговорили к тюремному сроку

Американский политтехнолог Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа, приговорен к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения. Он обвиняется в даче ложных показаний, попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США, а также запугивании свидетелей. Соответствующее решение вынес суд Вашингтона.

Роджера Стоуна после отбывания срока ожидает двухлетний испытательный срок и 250 часов общественных работ. Также американскому политтехнологу предстоит выплатить штраф в размере двадцати тысяч долларов, сообщает NBC News.

Стоуна задержали в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили экс-помощника нынешнего президента Америки в получении у организации WikiLeaks похищенных хакерами материалов, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах, кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этого почти два года занимался бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал отсутствие сговора Трампа с Россией.