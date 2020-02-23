Боксер Фьюри: король вернулся на вершину

Британский боксер Тайсон Фьюри, завоевавший чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC, отдал должное своему сопернику американцу Деонтею Уайлдеру. По мнению новоявленного чемпиона, Уайлдер еще обязательно вернется на ринг, чтобы вернуть себе пояс.

"Хочу сказать Деонтею, что он показал сердце чемпиона. Уайлдер продолжал вставать и отчаянно сражался семь раундов. Он еще вернется и снова станет чемпионом. Но сегодня король вернулся на вершину трона", – цитирует Фьюри BBC.

Напомним, что британский боксер техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера и завоевал чемпионский пояс по версии WBC.