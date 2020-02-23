Врачей из Кабардино-Балкарии накажут за застолье с шампанским в рабочее время. Видео

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии отреагировали на публикацию ролика из Нальчика, запечатлевшего врачей, устроивших посиделки с шампанским в рабочее время.

По данным РИА Новости, в ведомстве пообещали наказать руководство Терской районной больницы и поликлиники, чьих подчиненных застали в кабинете за обедом со спиртным. Ролик сняла женщина, пришедшая в лечебное учреждение с ребенком.

В это же время в коридоре педиатрического отделения приема дожидались другие юные пациенты и их родители.

Когда женщина пришла к руководителю учреждения, то обнаружила, что она занимается приобретением парфюмерной продукции.

В региональном Минздраве подчеркнули, что наказание в соответствии с трудовым законодательством ожидает сотрудников, распивавших алкоголь в служебное время, а также – их начальство.