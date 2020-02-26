Росгвардеец спас провалившихся под лед детей в Перми

Сотрудник пермского управления Росгвардии спас двоих мальчиков, которые вышли на тонкий лед Камы и оказались в холодной воде, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Инцидент произошел вечером 25 февраля, когда прапорщик полиции Роман Шпулинг отправился за ключевой водой. У родника он услышал крики, а потом увидел примерно в 30 метрах от берега барахтающихся в воде детей. Он бросился к ним, но примерно через 15 метров сам стал проваливаться под лед. Оставшиеся метры страж порядка преодолел ползком.

Сотрудник управления вневедомственной охраны смог самостоятельно вытащить 10-летних друзей из воды и дотащил их до берега, где отогрел в машине, а потом доставил в отдел полиции, откуда их забрали родители.