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Станица Кущевская 25 минут назад

26 февраля 202011:08

Дело тюремщиков, организовавших Цеповязу "ужин с крабами", отправлено в суд

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В отношении бывшего начальника исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области, а также его заместителя, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с 2011 по 2015 годы начальник колонии и его заместитель за счет родственников осужденных организовали на территории учреждения хозяйственную деятельность предприятий, которые не входят в уголовно-исполнительную систему. В числе таких объектов пасека, кафе, автосервисы.

К работам на таких предприятиях должностные лица незаконно привлекли фигурантов дела Вячеслава Цеповяза. Заключенным создали привилегированные условия отбывания наказания, предоставляли дополнительные свидания, возможность получения передач, досрочно снимали взыскания, а также изменяли условия содержания на более лояльные. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на генпрокуратуру.

Уголовное дело, утвержденное заместителем генерального прокурора Игорем Ткачевым, будет направлено для рассмотрения в Ивановский районный суд Амурской области.

В конце ноября 2018 года в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз ест крабов и икру, жарит шашлык, пользуется телефоном. По факту появившейся информации начали проверку, в результате которой в отношении должностных лиц возбудили уголовное дело.

В ноябре 2013 года Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких преступлений. Злоумышленнику назначили наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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