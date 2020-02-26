СМИ: "Сбербанк" хочет создать аналог "Яндекс.Авто"

"Сбербанк" создает мультимедийную платформу, предусматривающую работу на головном устройстве автомобиля по аналогии с "Яндекс.Авто". Руководить проектом наняли бывшего директора по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрея Василевского.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, "автоплатформа" станет частью выстраиваемой "Сбербанком" цифровой экосистемы. На устройствах, например, будет работать голосовой помощник - тот же самый, что и на недавно выпущенной ТВ-приставке для онлайн-кинотеатра Okko. Помимо этого, в новую экосистему войдут картографические и музыкальные сервисы.

Помимо этого, в новую экосистему войдут картографические и музыкальные сервисы - предположительно, "2ГИС", с которым "Сбербанк" якобы вел переговоры о покупке в прошлом году, а также ищущий сильного партнёра для запуска в России музыкальный стриминговый сервис Spotify.

Что касается команды для новой мультимедийной платформы "Сбербанка", возглавит ее Андрей Василевский, который до этого пять лет проработал в "Яндексе". В декабре 2019 года бывший директор по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" стал гендиректором SberDigitalAuto. Другой источник "Коммерсанта" считает, что перешел Василевский в "Сбербанк" не один, а практически со всей командой "Яндекс.Авто". В "Сбербанке" прокомментировать эту информацию отказались.

Платформа "Яндекс.Авто" появилась в 2017 году. В нее входят такие сервисы как "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Музыка, "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Погода" и голосовой помощник "Алиса". "Яндекс.Авто" устанавливается на автомобили каршеринга "Яндекс.Драйв", а также на некоторые модели автомобилей Toyota, Nissan и Renault, предназначенные для российского рынка.