В России появятся Города трудовой доблести

Совет Федерации ввел в России звание "Город трудовой доблести". Сенаторы одобрили соответствующий президентский закон.

Документ был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным 14 декабря.

Новое звание будет присваиваться городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях". Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" смогут вносить граждане и общественные организации, сообщает "Россия 24".

Ранее первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять такое звание для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу.