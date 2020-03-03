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3 марта 202011:00

Прибыль "Аэрофлота" по МСФО выросла в 2019 году до 13,5 млрд рублей

Фото: "Аэрофлот"

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО составила в 2019 г. 13,5 млрд руб. против убытка в размере 55,7 млрд руб. в 2018 г. Показатель EBITDA достиг 168,9 млрд руб. против 151,5 млрд руб. в 2018 г.

Выручка выросла в 2019 г. до 677,9 млрд руб. против 611,6 млрд руб. в 2018 г. Операционные расходы группы увеличились за прошлый год на 12,1% до 617,2 млрд руб., в том числе на топливо — на 5% до 190,9 млрд руб.

Между тем убыток группы "Аэрофлот" составил в IV квартале 2019 г. 6,8 млрд руб., показатель EBITDA — 27,2 млрд руб., выручка — 153,9 млрд руб. (+ 6%). Операционные расходы выросли на 2,3% до 154,9 млрд руб., в том числе расходы на топливо уменьшились на 9,2% до 45,3 млрд руб.

"Год начался с сохраняющихся на высоком уровне цен на керосин и курсового давления на валютный компонент наших расходов, что определило достаточно умеренные результаты I квартала. Во II квартале имели место значительные дополнительные расходы на топливо и потерянные доходы в результате закрытия воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и потребовало ограничений по коммерческой загрузке.

В летний сезон мы работали с высокой базой предыдущего года, обусловленной повышенным спросом на перевозки в период мирового первенства по футболу", — заявил замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.

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