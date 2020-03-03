Вести.net: коронавирус нанес еще один удар по Apple

Коронавирус нанес еще один удар по компании Apple. Поставщик камер для iPhone закрыл завод в Южной Корее, там обнаружился заболевший. Фабрика находится в городе Куми, это недалеко от Тэгу, где сейчас наибольшее число больных в Южной Корее. Говорят про проблемы и у другого поставщика камер, компании Genius Electronic Optical. Запасов комплектующих хватит еще на месяц, а потом у Apple начнется дефицит, если конечно производство не возобновится.

Кстати, там же в Куми закрыт один из заводов главного конкурента Apple на мобильном рынке Samsung. Впрочем, не все заводы закрываются, некоторые перепрофилируются. Например японский производитель электроники Sharp, принадлежащий тайваньской Foxconn, которая собственно главный конечный сборщик продукции Apple, ну и не только, параллельно с основным производством начинает выпускать медицинские маски, причем на фабрике, рассчитанной на выпуск дисплеев.

Компания обещает стартовать с отметки 150 тысяч штук и постепенно нарастить производство до 1,5 млн масок в день. Заявленная логика в том, что дисплей выпускается в условиях стерильности, чтобы не допустит попадания мелких частиц, так что маски точно будут чистыми. Чего уж тут больше, заботы о соотечественниках, которым этих масок не хватает, или капиталистического стремления удовлетворить растущий спрос неведомо.

Еще один аспект существования техномира в условиях эпидемии, точнее ажитации на фоне новостей о распространении китайского вируса. Лидер онлайн-продаж Amazon, заявил, что удалил со своей торговой площадки более миллиона товаров, которые были заявлены как спасение от коронавируса. Кроме того, были заблокированы десятки тысяч попыток продать медицинские маски по кратно завышенной стоимости.

К российским новостям. Для операционной системы "Аврора" единственная отечественная мобильная ОС, теперь есть и банковское приложение. Первенство тут у ВТБ, который объявил, что в новой программе реализован весь базовый функционал, то есть операции с картами и счетами, переводы денег, оплата товаров и услуг. Ни о каких особых возможностях не говорят, равно как и не назвали аудиторию приложения, в том смысле, что "Аврора" - это скорее корпоративная ОС. Некогда она называлась Sailfish, старт проекту дали выходцы еще из той великой финской Nokia.

Потом российскую ветку этой операционной системы выкупил "Ростелеком". Со временем Sailfish OS RUS получила имя "Аврора", попала в список отечественного ПО, получила все необходимые сертификаты и была допущена в качестве программной платформы для мобильных устройств госорганов. В частности, партию смартфонов на базе "Авроры" закупила "Почта России". Соответствует этому позиционированию и набор доступных приложений: офисный пакет, антивирус, поддержка электронной подписи, системы электронного документооборота и управления персоналом, отечественный и корпоративный мессенджеры. По состоянию на лето прошлого года говорилось о 20 000 устройств на "Аврора".

Тогда же попавший под американские санкции Huawei вроде как рассматривал возможность использовать эту операционную систему в своих смартфонах, по крайней мере для российского рынка. Но с тех пор об этом проекте ничего не слышно. Зато отсутствует доступы к гугловской версии Android со всем богатством приложений и сервисов Huawei продолжает строить собственную экосистему и вот было объявлено о запуске бета-версии собственного поиска. Тут нужно понимать, что сегодня поиск на смартфонах это не просто поиск, это распознавание объектов, привязка к геолокации, смежные услуги и сервисы. Вот и в Huawei Search помимо функции собственно "найти" реализована возможность просмотра новостных лент, виджеты, заявлено также, что поддерживается сортировка результатов поисковой выдачи в категориях: новости, видео и картинки. В дополнение к приложению Huawei Search в новых устройствах будет предустанавливаться и, собственно, Huawei браузер, в котором уже имеются все поисковые инструменты. Впрочем, российским пользователям в этом смысле много проще. Для нашего рынка в новых смартфонах Huawei поддерживаются сервисы "Яндекса", которые точно работают.