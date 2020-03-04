"У меня ни денег, ни мужа": отчаянная финансистка дала грабителю отпор. Видео

В Усть-Куте полицейские в течение нескольких минут задержали налетчика, пытавшегося ограбить офис микрозаймов. Преступление не удалось — сотрудница организации нажала на тревожную кнопку и так и не дала ключ от сейфа, где лежали деньги.

Инцидент произошел на улице Кирова поздним утром 3 марта. Мужчина подготовился к преступлению: на лицо надел маску, на руки — перчатки. А затем заявился в офис и без долгих разговоров напал на его сотрудницу, требуя деньги.

Девушка оказалась не робкого десятка и отказалась открывать сейф, сразу дав понять, что ей терять нечего. "Ты что дурак, я потом сама буду за них платить! — заявила она грабителю и добавила. — У меня и так ни денег, ни мужа, никого!"

Несолоно хлебавши, налетчик удалился, закрыв за собой дверь на ключ, и почти сразу был задержан полицейскими.

Грабителем оказался 37-летний местный житель, освободившийся из тюрьмы в августе прошлого года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", налетчику грозит очередное лишение свободы сроком до 10 лет.