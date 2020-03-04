Всех красноярских водителей общественного транспорта проверят на наркотики

В течение месяца в Красноярске два водителя маршруток вышли на работу в состоянии наркотического опьянения. В последнем случае в кабине было обнаружено больше трети грамма запрещенного синтетического вещества.

Телеканал "Енисей" сообщил, что департамент транспорта и ГИБДД города крайне обеспокоены этими случаями. Ведомства собрали перевозчиков для беседы, и было принято решение усилить контроль водителей выходящих на линию.

Кроме того, департамент совместно с полицейскими потребовали проверить всех водителей общественного транспорта на употребление наркотических средств в течение месяца.