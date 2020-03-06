В одесском храме подрались прихожане и священники. Видео

В кафедральном соборе Рождества Христова подрались прихожане и священники, что явилось результатом долгого конфликта за храм между прихожанами православной церкви Украины и украинской православной церкви Киевского патриархата.

По информации издания "Диалог", прежний настоятель храма Виталий Сеник, принадлежащий УПЦ КП, был отстранен архиереем ПЦУ "до полного покаяния и исправления", однако восстановлен в должности почетным патриархом ПЦУ Филаретом, имеющий в религиозной организации неопределенный статус.

Виталий Сеник не покаялся и продолжил богослужения в храме. В течение нескольких месяцев, как сообщает "ГолосUA", между ним и новым настоятелем существовала договоренность, согласно которой община ПЦУ проводит в соборе свои службы в 8:30 и 16:00, а прихожане Сеника — в другое время.

Однако 3 марта Виталий пришел на службу в 16:00, нарушив договоренность. После словесной перепалки подрались прихожанки, затем в потасовку включился и сами святые отцы.

Рукопашную удалось разнять, вскоре приехала вызванная полиция и пресекла возможные беспорядки.