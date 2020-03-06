Вспышка коронавируса обойдется мировой торговле в 320 миллиардов ежеквартально

Торговая война между США и Китаем замедлила темпы роста мировой торговли в 2019 году до самого низкого уровня с 2009 года — до 1,2% в натуральном выражении, а в нынешнем году основным торговым барьером станет вспышка коронавируса, говорится в документе Euler Hermes — самой крупной в мире компании, специализирующейся на страховании экспортных кредитов.

Согласно расчетам компании, текущие меры по сдерживанию в ответ на вспышку Covid-19 уже эквивалентны 0,7 процента дополнительных тарифов на товары, что доводит средний уровень мировых тарифов до 6,5% в конце первого квартала 2020 года.

Другими словами, за один квартал мировая торговля уже пострадала эквивалентно годовой торговой войны между США и Китаем в 2019 году.

Согласно оценкам Euler Hermes, убытки для торговли товарами и услугами могут составить 320 миллиарда долларов за квартал. Таким образом, потери за каждый квартал в 2020 году сопоставим с годовым воздействием торгового спора между США и Китаем на мировые тарифы в 2019 году.

В страховой компании ожидают, что возобновление деловой активности будет постепенным в марте и апреле и достигнет максимального уровня к концу мая.

Убытки для экспорта должны составить в общей сложности 161 миллиард долларов, так как к концу апреля спрос со стороны Китая и Европы окажет значительное влияние.

Потрясение для торговли уже отмечается в ранних торговых индикаторах, которые сигнализируют о спаде торговли в натуральном выражении как в первом квартале (снижение на 2,5% в квартальном исчислении), так и во втором квартале (снижение на 1%) в 2020 году.

Расчеты страховой компании в отношении услуг указывают на значительное сокращение туристов как въезжающих, так и выезжающих из Китая, Италии и, в более широком смысле, в Европу. Кроме того, отмечается значительное снижение транспортных услуг.

Ожидается, что возврат к нормальным уровням активности будет очень постепенным, что приведет к глобальным убыткам для экспорта до 125 млрд долларов в сфере туризма и 33 млрд долларов в транспортной отрасли.

После небольшого отскока на 1,6% в четвертом квартале 2019 года в Euler Hermes ожидают, что мировая торговля сократится в годовом исчислении на 2,5% в первом квартале и, безусловно, останется отрицательной во втором квартале.