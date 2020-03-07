Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.

Как сообщает ТАСС, рухнуло шестиэтажное здание отеля, в котором, помимо номеров, находились магазины и заведения общественного питания.

Агентство передает, что под завалами может находится около 70 пострадавших. Спасателям уже удалось обнаружить 23 человека.

Данных о погибших пока не поступало.