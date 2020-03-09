Токио: КНДР запустила баллистические ракеты, которые упали в Японском море

В Токио сообщают, что три ракеты, запущенные КНДР, были баллистическими. Они пролетели от 100 до 200 километров, а затем упали в Японское море. Ущерба японским судам и самолетам не нанесено, отметил премьер Японии Синдзо Абэ.

Пуски были осуществлены в ночь с 8 на 9 марта из района Сондок провинции Хамгён-Намдо (восточное побережье Корейского полуострова). Ракеты были выпущены в северо-восточном направлении, уточняет РИА Новости. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии. Однако для японских судов был дан сигнал опасности на случай, если КНДР запустит еще снаряды.

Новые пуски северокорейских ракет станут темой обсуждения на заседании японского Совета безопасности.