Громкая ссора и разбитая витрина: выходка эмоциональной болгарки попала на видео

В столицы Болгарии ссора юноши и девушки окончилась разбитой витриной магазина. Инцидент, по информации издания Fakti.bg, произошел в восточной части Софии поздним вечером 4 марта.

По словам очевидцев, ссора была очень громкая — крики девушки были слышны в радиусе целого квартала. В какой-то момент, распалившись, она стала биться головой о витрину магазина, после чего проломила ее и упала внутрь торгового заведения, повредив при этом радиатор. При этом парень посмотрел на нее и ушел. Опомнившись, хулиганка вскочила на ноги и побежала следом.

Владельцы магазина опубликовали кадры инцидента и сообщили, что написали заявление в полицию. Нанесенный ущерб они оценили в 800 левов, что составляет чуть менее 35 тысяч рублей.