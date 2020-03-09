Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

Видеоролик с выступлением демократа Джо Байдена, который ретвитнул президент США Дональд Трамп, Twitter признал недостоверным.

13-секундная запись отмечена как подвергшаяся манипуляциям. Ролик действительно смонтирован из выступления Байдена так, что тот говорит о переизбрании Трампа.

Первым видео опубликовал директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино. И добавил, что видео не смонтировано. Сейчас значок у пользователей, пытающихся открыть пост Скавино, не отображается.

"Твиттер" с 5 марта отмечает все аудио- и видеофайлы, подвергшиеся обработке. Это новая политика социальной сети для борьбы с фейками.