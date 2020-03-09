США начали выводить войска из Афганистана

США в понедельник, 9 марта, начали вывод своих войск с территории Афганистана. Этот процесс осуществляется в соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысячи военнослужащих в течение 135 дней", — проинформировал официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт. Выдержки из его заявления приводит ТАСС.

При этом отмечается, что США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против группировок "Аль-Каида" и ИГ (запрещены в РФ), а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

После подписания мирного соглашения с талибами президент США Дональд Трамп подтвердил намерение завершить самую продолжительную войну Соединенных Штатов.