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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 20 минут назад

9 марта 202022:59

США начали выводить войска из Афганистана

США в понедельник, 9 марта, начали вывод своих войск с территории Афганистана. Этот процесс осуществляется в соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тысячи военнослужащих в течение 135 дней", — проинформировал официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт. Выдержки из его заявления приводит ТАСС.

При этом отмечается, что США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против группировок "Аль-Каида" и ИГ (запрещены в РФ), а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.

После подписания мирного соглашения с талибами президент США Дональд Трамп подтвердил намерение завершить самую продолжительную войну Соединенных Штатов.

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