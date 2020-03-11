Банк Англии экстренно снизил ставку для борьбы с последствиями коронавируса

Банк Англии неожиданно снизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке поддержать британскую экономику на фоне потрясений, вызванных вспышкой коронавируса COVID-19.

"На своем специальном заседании, завершившемся 10 марта 2020 года, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за снижение ставки на 50 базисных пунктов до 0,25%", — говорится в заявлении центробанка.

"Хотя масштабы экономического шока от COVID-19 весьма неопределенны, активность, вероятно, существенно ослабнет в Соединенном Королевстве в ближайшие месяцы", — отметил регулятор.

Это первое экстренное снижение ставки Банка Англии со времен мирового финансового кризиса 2008 года. В результате этого шага ставка вернулась к рекордно низкому уровню, достигнутому после референдума по Brexit в 2016 году.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США объявила об экстренном снижении ставки на 50 базисных пунктов в ответ на растущую угрозу коронавируса. Ожидается, что Европейский центральный банк также примет меры по поддержке экономики в четверг.

"После распространения COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность государственных облигаций достигла рекордных минимумов, в соответствии с заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста мировой и британской экономики",- говорится в заявлении Банка Англии.

Регулятор не стал менять объемы программы скупки гособлигаций — 435 миллиардов фунтов стерлингов — и сохранил объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 миллиардов фунтов.

В то же время центробанк снизил свой контрциклический буфер капитала для банков с 1% до нуля и запустил новую схему поддержки кредитования малого бизнеса.

"Временные, но значительные сбои в цепочках поставок и ослабление активности могут поставить под угрозу денежные потоки и повысить спрос на краткосрочные кредиты со стороны домашних хозяйств и на оборотный капитал со стороны компаний", — говорится в заявлении Банка Англии.