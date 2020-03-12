В Башкортостане выдали первую сельскую ипотеку с минимальной ставкой

Первую сельскую ипотеку сегодня выдали в республике. Татьяна Корнилова из Уфы взяла займ под 2,7 процента годовых, чтобы вернуться в родной Бижбулякский район.

Заявку в банк Татьяна подала еще в конце января. Практически сразу получила одобрение. А сегодня узнала, что свое согласие дал и Минсельхоз России.

О новом доме для большой семьи мечтает Анастасия Лозукова. "Для меня самое главное, чтобы был большой участок, у меня трое детей. Им нужно где-то играть", — отмечает Настя. Жилье решено брать по программе "сельская ипотека".

Возможность приобрести жилье в ипотеку на селе под низкий процент у жителей республики появилась с этом года. Максимальная сумма составит 3 миллиона рублей на срок до 25 лет. Интерес к сельской ипотеке достаточно высокий: на сегодняшний день заявку подали более 900 жителей региона. А за счет государственного субсидирования ставка по кредиту становится беспрецедентно низкой.



Подать заявку на получение льготной ипотеки, сообщает ГТРК "Башкортостан", может любой желающий. Требования к заемщикам стандартные — возраст 21 — 75 лет, постоянная работа, а прописка может быть и городской. Ключевое условие — жилье должно находиться в сельской местности.

Для повышения качества жизни сельских жителей, дополнительно к субсидированию из федерального бюджета, в Башкортостане объявили о региональной программе. Она предусматривает еще большее снижение процентной ставки для фермеров.