В Новосибирске по подозрению в коррупции задержан экс-начальник управления мэрии

В Новосибирске по подозрению в коррупции задержали бывшего начальника Управление нормативно-правовой и судебной работы мэрии. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на представителей силового ведомства.

Бывший чиновник задержан на 48 часов. В настоящий момент против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Взяточничество". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Причиной возбуждения дела стало получение взятки в 100 тысяч рублей за помощь в урегулировании вопроса с незаконной постройкой в Новосибирске. Пока обвинение Роману Сальникову предъявлено не было. По предварительной информации, мера пресечения будет избрана в пятницу.