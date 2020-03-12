Ледяной воздух из Арктики принесет метель в центральную Россию

13 марта мощный циклон принесет на территорию Центральной России резкое похолодание.

В ночь на пятницу в Северо-Западном и Центральном округах пройдут дожди, а ветер усилится до 15-20 метров секунду (местами и до 24 метров в секунду). Днем сохранится дождливая и ветреная погода, но воздух еще прогреется до 5-7 градусов тепла.

А вот 14 марта в регион начнет поступать ледяной воздух из Арктики, рассказали "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. Днем в ЦФО ожидаются дожди с мокрым снегом, температура будет колебаться в разных районах от 0 до плюс 7 градусов. В Москве — плюс 4-6 градусов. Но уже к вечеру столбики термометров упадут до минусовых значений. На дорогах будет сильная гололедица.

15 марта арктическое вторжение продолжится: в регионах ночью от минус 5 до минус 12 градусов, днем — от 0 до минус 7 градусов. Местами возможна метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. В Москве будет чуть теплее — от минус 3 до плюс 2 градусов и небольшой снег.