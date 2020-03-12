Дебоширка разгромила администрацию из-за недовольства коммунальными услугами в общежитии

В Иркутской области недовольная коммунальными услугами женщина ворвалась в помещение поселковой администрации и разгромила его.

Инцидент произошел в поселке Мишелевка, расположенном в Иркутской области. Дебоширка перевернула в вестибюле лавочки и стол, после чего оказала активное сопротивление пытавшимся угомонить ее мужчинам, одному из которых в лицо попала струя перцового газа, выпущенного хулиганкой.

Прибывшие на место происшествия полицейские угомонили агрессивную женщину. Выяснилось, что беспорядок устроила местная жительница, недовольная работой коммунальных служб в родном общежитии.

Глава местной администрации сообщил изданию Usolie-citi.ru, что дебошу предшествовало домовое собрание, на котором были озвучены ответы на все имеющиеся вопросы, однако хулиганке они, вероятно, не понравились.

"Она давно живет в поселке, бывает, что ведет себя агрессивно. Ущерба никакого администрации своими действиями не нанесла, лишь навела бардак", — рассказал Николай Валянин.